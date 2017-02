Na trase prezidentské kolony v Hradci Králové našli policisté zbraně. Šlo o atrapy

„Prohlédli jsme místo, o kterém víme, že se tam zdržuje žena bez domova. Tam jsme také našli dvě plastové atrapy zbraní,“ uvedla k události policejní mluvčí Eva Prachařová. Fotografie nálezu ale policie nezveřejnila.

Policisté našli atrapy pod horkovodem na křižovatce u Fakultní nemocnice v Hradci Králové a zvažovali změnu trasy prezidentské kolony. Ta ale nakonec původně plánovanou cestu projela.

Podle některých policistů, kteří se na místě nálezu nacházeli, vypadaly samopal a pistole na první pohled funkčně a v rukou kohokoli by téměř jistě vyvolaly reakci prezidentské ochranky.

V bezprostřední blízkosti by podle bývalého člena prezidentovy ochranky měli osobní strážci chráněnou osobu zakrýt svými těly a zkusit odvést do bezpečí. Další by zlikvidovali útočníka. Pokud by stál ve větší vzdálenosti, museli by v krajním případě použít zbraň.