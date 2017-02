Filip vytkl ČSSD, že neplní sliby voličům. Sobotka ho zklamal s migračními kvótami

Zajímá nás to, jak by se chovali po volbách, jestli by zase opustili programy, jako byla například revize církevních restitucí, nebo jestli by občanům svým způsobem nepomáhali ve složitých situacích, jako je tomu nyní u sociálních programů. Velmi mě zklamalo například to, jak se předseda vlády zachoval vůči migrační vlně, že nepodpořil ani vlastního ministra vnitra, ale ani například Roberta Fica, když mohli společným úsilím zablokovat jednání o povinných kvótách.

V tomto ohledu je pro nás velmi podstatné, nakolik je ten který partner schopen plnit sliby, které dává voličům. V tomto ohledu je jenom věcí sociální demokracie, jestli chce, nebo nechce zrušit bohumínské usnesení. To nás v podstatě nezajímá.

Je to předčasná otázka, protože Komunistická strana Čech a Moravy o koalicích vyjednává zásadně vždy až po volbách podle mandátu, který má od občanů. Samozřejmě hledáme programové koalice, protože jsou stabilnější. Stojíme o to, aby partner byl důvěryhodný.

Za jakých podmínek byste přijali případnou nabídku ČSSD vstoupit do vlády?

Sobotka v pátek uvedl , že považuje bohumínské usnesení, které sociální demokracie přijala v roce 1995 a zakazuje jí spolupráci s KSČM, za přežité. Případná vládní koalice ČSSD s komunisty po příštích parlamentních volbách by tak podle něj nebyla problém.

KSČM se dlouhodobě kriticky vyjadřuje směrem k Severoatlantické alianci. Podepsal byste tedy v eventuální koaliční smlouvě pasáž, která by potvrzovala orientaci Česka na alianční struktury a také na EU?

Nemáme problém s respektem k referendu o vstupu do Evropské unie. To je věc, která by se musela také rozhodovat v referendu.

Protože NATO evidentně neplní svou roli v Evropě, neochránilo schengenský prostor, vyhýbá se takové povinnosti ke svým vlastním vnitřním sporům, tak jsme přesvědčeni, že NATO je přežitý vojenský pakt a bezpečnost v Evropě se musí řešit jiným způsobem.

Nemáme zájem o řešení, které by stálo v povinnosti setrvat v paktu NATO. Naopak nabízíme pro Evropu mnohem lepší variantu, a to nové bezpečnostní konference, které by garantovali stálí členové Rady bezpečnosti.