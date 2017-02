Minuta ticha. Hasiči se rozloučili s kolegou, který zemřel po požáru ve Zvoli

Požár lakovny patřící ke kovovýrobně a truhlárně společnosti Intebo vypukl v noci z pondělí na úterý. Podle prvních informací v objektu o rozměrech sedmdesát na patnáct metrů explodovaly tlakové lahve, majitel provozu Josef Šebek ale později uváděl, že příčinu požáru nezná, protože firma s ničím výbušným nepracuje. „Zřejmě šlo o nějakou technickou závadu,“ řekl.

Hasičský sbor hlášení o požáru dostal krátce před třetí a vzhledem k jeho rozsahu vyhlásil třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Na místo se sjely desítky hasičů ze Středočeského kraje a Prahy, povolána byla i těžká technika ze Zbirohu a Hlučína. Požár se podařilo zlikvidovat až po šestatřiceti hodinách ve čtvrtek odpoledne, ještě ten den ráno třicítka hasičů dohlížela, aby se plameny nerozšířily na sousední budovu.

Jedním z hasičů, kteří u lakovny v prvních hodinách zasahovali, byl i Jan Odermatt, hasič se čtyřiadvacetiletou praxí. Během zásahu ve Zvoli za dosud nejasných okolností utrpěl vážná zranění a záchranka ho musela převézt do kladenské nemocnice. „Muž ve vážném stavu potřeboval intenzivní lékařskou péči včetně připojení na umělou plicní ventilaci,“ informovala v tu chvíli mluvčí krajských záchranářů Petra Effenbergerová. Ve středu krátce po páté odpolední svým zraněním podlehl.

Ředitel hasičů: Na smrt kolegy se připravit neumím

Hasičský sbor se se svým kolegou rozloučil v pátek ráno, kdy Odermattovu památku uctil minutou ticha napříč republikou – od Prahy po jižní Moravu. „Hasiči v celé zemi drží vždycky při sobě, takže je pro nás samozřejmostí uctít památku kolegy, který zemřel na následky zranění, jež utrpěl ve službě,“ řekl mluvčí jihomoravského sboru Jaroslav Mikoška.

„Když jsem nastupoval na pozici generálního ředitele, na všechno jsem byl připravený. Na co se připravit nedá a co je v naší práci nejtěžší, je, pokud zemře kolega hasič při výkonu svého povolání,“ prohlásil šéf českých hasičů Drahoslav Ryba. „Naší snahou je, aby se podobným tragédiím předešlo. Ne vždy se to ale podaří. Bohužel, i tak zkušený hasič, jakým byl Jan Odermatt, zaplatil za svoji odvahu životem.“

Kromě Odermatta kvůli požáru zemřel také zaměstnanec firmy Intebo. Tělo původně pohřešovaného muže, o jehož výskytu se v prvních chvílích požáru nic nevědělo, nalezli hasiči v hořícím objektu. Zraněná byla i další pracovnice lakovny, má popálený obličej a ruku.

Příčina požáru, který přinesl zhruba stomilionovou škodu, není známá a její vyšetřování může trvat ještě několik měsíců.