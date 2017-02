Vládní koalice ČSSD s komunisty? Žádný problém, zákaz je přežitek, oznámil Sobotka

„Bohumínské usnesení vězí v historii. Formálně se ani není potřeba k němu vracet. Bylo přijato v nějakém historickém kontextu v době, kdy byla na politické scéně úplně jiná situace,“ řekl Sobotka. Podle něj lidi nezajímá, jestli toto usnesení platí, nebo neplatí, to je spíš debata pro politology.

V Česku podle Sobotky v současné době ale není prostředí, aby po volbách vznikla čistě levicová vláda. Může podle něj však vzniknout proevropská vláda, která bude respektovat sociální smír.

Sobotka: Podmínkou je NATO a evropská orientace

Spolupráci sociální demokracie s KSČM na vládní úrovni připustil Sobotka už dříve, podmínil to ale určitými podmínkami, a to pokud by komunisté nezpochybňovali členství Česka v Severoatlantické alianci a proevropskou orientaci vlády.

Bohumínské usnesení přijali sociální demokraté na sjezdu v roce 1995 a zapovídá straně spolupráci s extremistickými stranami. Konkrétně jmenuje například KSČM. Přesto ale sociální demokraté měli od té doby koalice s komunisty v krajích i obcích.