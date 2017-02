Prodejny v malých obcích zavírají. Starostové žádají stát, aby pomohl stovkami milionů

Aby se prodejna do budoucna udržela také ve Straškově-Vodochodech, rozhodla obec, že ji spojí s Českou poštou. „Lidé mohou nakupovat jak potraviny, tak i různou drogerii, a současně si vyřídit své věci na poště,“ říká starosta Straškova-Vodochodů Ondřej Švec. „Pošta je v budově obchodu teprve rok, už teď ale prodavačky tvrdí, že jim díky ní zákazníků přibylo.“

Kromě školy býval ve stejné budově v Bělotíně i obchod. Od rekonstrukce je v ní prázdno a pro základní potraviny tak musí 150 obyvatel do sousední vesnice. „V takovéto velikosti obce se už prostě nevyplatilo bez dotace do mezd ten obchod vést,“ sdělil starosta Bělotína Eduard Kavala.

V Česku tak zatím funguje 130 obchodů. Ty další chtějí příspěvek od státu. Na mzdy i na provoz. „Bohužel je nutná nějaká podpora ze strany státu, jinak to asi nepůjde,“ řekl předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev Pavel Březina. Ministr zemědělství proto uvažuje o daňových slevách nebo přímé dotaci. V rozmezí 200 až 300 milionů korun.

„Neříkám ovšem, že to bude poskytovat ministerstvo zemědělství, o tom bych chtěl ještě jednat,“ uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL. O návrhu by měla vláda rozhodovat na přelomu března a dubna. Do té doby musí prodejny počítat s tím, že si na sebe musí vydělat samy.

Za týden přes 100 tisíc? Výjimečně

Podle studie GFkfK jsou malé prodejny nejoblíbenějším zdrojem běžného zboží právě v obcích, kde nežije víc než pět tisíc obyvatel. V menších městech lidé nakupují nejčastěji v diskontech. Supermarkety pak vedou ve městech s více než sto tisíci obyvateli. Hypermarket jako oblíbené místo k nakupování uvádí lidé ze středních měst a Prahy.

Co se týče tržeb v úplně nejmenších obcích, ukazuje anketa České televize, že za celý týden přesáhne jen výjimečně sto tisíc korun. Ta vůbec nejnižší zaznamenaná za sedm dní byla sedm tisíc korun.

Jurečka: Velký problém. Bendl: Dotace nejsou řešení

Zánik malých prodejen je dlouhodobý a velký problém především pro obce do pěti tisíc obyvatel. Do této velikosti je velmi obtížné, aby se malá prodejna dokázala uživit a vydělat si na sebe. Mnoho lidí z venkova dnes jezdí do supermarketů u velkých měst. „To ale není řešení pro každého. Matky s malými dětmi a senioři takovou možnost často nemají,“ uvedl ministr Jurečka v pořadu Události a komentáře.