Brno už smog netrápí. Ve Středočeském kraji naopak hrozí regulace

Výraznější zlepšení očekávají meteorologové od pátku. „V kraji ještě moc nefouká, mělo by se to zlepšovat v průběhu čtvrtka, ale nebude to na odhlášení smogové situace. V pátek bude v kraji přecházet studená fronta, hodnoty by se již měly dostat pod limit,“ řekl Eduard Jarcovjak z ostravského pracoviště ČHMÚ.

Zlepšení už se projevilo ve Zlínském kraji, kde díky sníženým koncentracím polétavého prachu meteorologové odvolali regulaci. Smogová situace, která byla vyhlášena v pátek, ale stále platí. Hodinový limit 50 mikrogramů na metr krychlový je nyní více než dvojnásobně překročený na stanicích v Uherském Hradišti, Zlíně a Těšnovicích u Kroměříže.

Ve Středočeském kraji hrozí regulace

Ve Středočeském kraji je nejhorší situace v Kladně, kde je denní průměr koncentrace polétavého prachu 154 mikrogramů. Podle meteorologů navíc stále hrozí brzké vyhlášení regulace.