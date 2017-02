Novákovi hrozí v kauze ROP Severozápad až 13 let vězení

Uvedly to ve čtvrtek Lidové noviny (LN) s odkazem na evropský zatýkací rozkaz, na jehož základě loni na Štědrý den Nováka na frankfurtském letišti zadržela německá policie. Od 3. ledna je Novák v německé vydávací vazbě.

Ovlivňování projektů – V září 2014 se ústecký krajský soud začal zabývat případem ovlivňováním projektů v ROP Severozápad. Letos v březnu bývalého ředitele úřadu Kušnierze poslal zatím nepravomocně na sedm let do vězení. Podmínkami potrestal někdejšího náměstka hejtmanky Ústeckého kraje Pavla Koudu, dalšího bývalého ředitele úřadu Pavla Markvarta a úřednici Irenu Kotlanovou. Naopak bývalého právníka úřadu Jana Martinovského a dalšího z ředitelů Petra Vráblíka obžaloby zprostil. Sedmiletý trest pro Kušnierze je souhrnný. Protože se měl skutků dopustit v době, kdy byl v podmínce za první trest za úplatky, soud tento rozsudek zrušil a vynesl souhrnný trest. Kušnierze, který u soudu přiznal, že v ROP Severozápad byly projekty ovlivňovány s vědomím politiků, a Kotlanovou potrestal soud nejen za zneužití pravomoci, ale i za poškozování finančních zájmů Evropských společenství. V kauze ovlivňování projektů zbývá ještě rozhodnout o úřednici Kláře Odvárkové, jejíž případ vyloučil k samostatnému projednání.

Úplatkářská kauza Petra Kušnierze – V lednu 2014 poslal odvolací Vrchní soud v Praze na pět let do vězení (ústecký krajský soud mu původně uložil 7,5 roku) bývalého ředitele dotačního úřadu Severozápad Petra Kušnierze. Podle rozsudku chtěl s pomocí svých tří přátel získat provize z přidělených dotací. Soud konstatoval, že odsouzení žádali minimálně 1,7 milionu korun a velkou část z toho převzali. Kušnierzovi spoluobžalovaní, tři komplicové a tři žadatelé, dostali od soudu podmíněné tresty. V květnu 2014 Nejvyšší soud zamítl Kušnierzovo dovolání, v listopadu byl pak někdejší vysoký úředník z vězení podmínečně propuštěn.

Kriminalisté obvinili v dotační kauze ROP Severozápad celkem 24 lidí, škodu vyčíslili na skoro 14 miliard korun. Za klíčové postavy údajných manipulací považují právě Nováka a podnikatele Daniela Ježka, který je ve vazbě už od prosince.

Novák odmítl zjednodušené řízení o vydání do Česka, takže o něm bude muset rozhodnout vrchní zemský soud ve Frankfurtu nad Mohanem. Novák má sice německé občanství, to ale podle českého ministerstva spravedlnosti nebrání jeho vydání do České republiky k trestnímu stíhání.