Za Trpaslíkem do Nymburku. Turisty lákají místa, která vidí ve filmech

Přestože se místním nemusí to, jak se jejich region v seriálu nebo filmu zobrazí, líbit, na diváky to funguje. „Karlovarský kraj nebyl nadšený z toho, že ho seriál Rapl vyobrazil jako syrový a temný. Ale u diváků to vzbuzuje emoce,“ tvrdí Claussová.

Filmaře navíc do Česka lákají i filmové pobídky, kdy Státní fond kinematografie část utracených peněz štábům vrátí. „Ročně u nás filmaři stráví tisíc natáčecích dnů a utratí přes 4 miliardy korun,“ dodává Claussová. Do konce března se v Česku natáčí film The Catcher Was a Spy.