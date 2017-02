Křeček varuje před stavební novelou: Sousedé se o nechtěné stavbě nemusí dozvědět

Formality okolo povolení malého rodinného domku zaberou v Česku průměrně 247 dnů a aktuální žebříček Světové banky, který se zaměřil na rychlost při vyřizování stavebních formalit, zařadil Českou republiku na 130. pozici – čili níže než Nepál nebo Kongo.

Zrychlení cesty k růstu nových staveb slibuje novela stavebního zákona, která nyní zamířila do druhého sněmovního čtení. Velkým stavbám chce ulevit tím, že sloučí územní a stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA) do jednoho procesu, na stavbu rodinného domu by pak nově mohlo stačit jenom ohlášení, které by se vyřídilo do třiceti dní.

Rodinné domy: Sousedy půjde obejít, varuje Křeček

Podle úřadu veřejného ochránce práv se tím stavební řízení urychlí až moc, protože hrozí riziko, že se lidé nedozvědí o plánované stavbě jejich souseda. V Devadesátce ČT24 před tím varoval zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček.