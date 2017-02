Praha chce do čela OBSE postavit diplomata Füleho

Čtyřiapadesátiletý kariérní diplomat za socialismu vystudoval elitní sovětský Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě (známý jako MGIMO) a od roku 1982 až do pádu režimu patřil mezi členy komunistické strany.

Zaměstnancem ministerstva zahraničí se stal už v roce 1987 a během své kariéry působil jako člen české mise v OSN, velvyslanec v Litvě i Velké Británii a v letech 2005 až 2009 také jako velvyslanec Česka při Severoatlantické alianci.

Od května do listopadu 2009 byl ministrem pro evropské záležitosti v úřednické vládě Jana Fischera. Počátkem listopadu 2009 se ODS a ČSSD, jež stály (spolu se zelenými) za vznikem Fischerovy vlády, shodly na Füleho nominaci do funkce eurokomisaře. Od února 2010 do konce října 2014 Füle zastával post komisaře EU pro rozšíření a evropskou sousedskou politiku.