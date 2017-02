Až se budou dopravci přetahovat o koleje, rozsoudí je Kodym. Ťok ho nakonec prosadil

Pavel Kodym se po čtyřech letech vrací do vrcholné funkce v dopravě. Deset let byl ředitelem Drážního úřadu, v dubnu se stane šéfem nově zřízeného Úřadu pro přístup k drážní infrastruktuře. Z této funkce bude mít vliv nejenom na spory mezi železničními dopravci, ale bude mluvit i do vybírání mýtného nebo rozhodovat o letištních poplatcích.

Dan Ťok se pokusil Kodymovu nominaci předložit vládě celkem třikrát. Nejprve ji kabinet na počátku ledna odmítl, minulý týden se jí odmítl zabývat. Nyní konečně uspěl. Kodym za tu dobu absolvoval dvě výběrová řízení. V prvním získal od komise stejný počet bodů jako bývalý ředitel Českých drah Dalibor Zelený a ministr potom rozhodl, že z vítězné dvojice navrhne vládě jej. Když kabinet Kodymovu nominaci odmítl, ministerstvo první soutěž zrušilo. Ve druhém výběrovém řízení potom podle ministra získal Pavel Kodym více bodů než Zelený i další dva uchazeči.

Ministr dopravy v pondělí upozornil, že se o výběr drážního regulátora zajímá Evropská komise. „Ptali se nás, proč bylo zrušeno první výběrové řízení, a dotazují se nás na to, jestli ve druhém řízení se přihlásili podobní účastníci jako v prvním,“ řekl Ťok.