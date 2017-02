Stovka za den v nemocnici nikoho nezabije, kritizoval Zeman zrušení poplatku

Prezident Miloš Zeman kritizoval zrušení stokorunového poplatku za hospitalizaci v nemocnici. Podle něj by vybrané peníze mohly posloužit na zvýšení platů zdravotních sester a pečovatelek. Lékařů už by se to netýkalo, ti mají dost, zmínil Zeman při zahájení třídenní návštěvy Královéhradeckého kraje.