Na horách teplo, v nížinách smog. V Česku se stále hůře dýchá a výhled není příznivý

Imisní limit pro polétavý prach PM 10 v Moravskoslezském kraji, který je 50 mikrogramů na metr krychlový, byl ve středu na většině měřicích stanic více než trojnásobně překročen. Například ve Věřňovicích na Karvinsku byla mezní hranice překonána dokonce více než pětinásobně, když tam bylo naměřeno 257 mikrogramů na metr krychlový. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu.

Také v Olomouckém kraji se znečištění ovzduší dál zvyšuje. Na čtyřech z šesti měřicích stanic průměrná denní koncentrace prachu stále více než trojnásobně překračuje povolený limit, přičemž hodnoty za posledních 24 hodin vzrostly o několik desítek mikrogramů. Nejhorší situace je v Olomouci, Přerově a Prostějově. V Přerově byla v noci na středu zaznamenána hodinová koncentrace 249 mikrogramů prachu.

V Hradci Králové hodnoty polétavého prachu ve středu ráno téměř dvojnásobně překračovaly povolený imisní limit. Smogová situace v celém Královéhradeckém kraji trvá od pondělí. Na měřicí stanici v Hradci Králové u Brněnské třídy dosáhly ráno hodnoty polétavého prachu 83 mikrogramů na metr krychlový.

Rozptylové podmínky v kraji budou dál nepříznivé. Přes den by mělo být jasno, teploty by se měly pohybovat od pěti do osmi stupňů Celsia. Při zvýšených koncentracích prachu v ovzduší meteorologové doporučují zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti.