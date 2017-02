Silničáři se chystají do oprav, kolonám má zabránit centrální hlášení

Plán krajů: Silnice z Liberce i most v Kutné Hoře

Rekonstrukcemi svých silnic se souběžně začínají zabývat i jednotlivé kraje. Ve středních Čechách se počítá s opravou výtluků v úseku Říčany – Křenice a do budoucna v kraji plánují celkovou úpravu. Jedním z hlavních problémů jsou kamiony, které tímto místem jezdí i přes zákaz.

V Kutné Hoře spustí začátkem března rozsáhlou rekonstrukci silničního mostu mezi městskou částí Malín a středem města. Místní se nyní bojí, že se nebudou mít jak dostat na nádraží – Malín totiž od železniční stanice dělí koleje, most je jedinou přímou cestou, podchody jsou hotové jen do půlky a jiná lávka není. Opravený most by měl znovu fungovat na konci roku 2018.

Správa silnic Moravskoslezského kraje vypsala výběrové řízení na některé plánované opravy komunikací druhých a třetích tříd, nyní hledá dodavatele stavby, a pokud nenastanou v tendrech žádné komplikace, začne s pracemi co nejdříve. Oprava by se měla týkat například silnice III. třídy v Markvartovicích na Opavsku. Silničáři zde nejprve vyfrézují povrch vozovky a potom položí nový asfalt. Práce by měly přijít na osm milionů korun.

Liberecký kraj letos plánuje vynaložit na rekonstrukce krajských silnic minimálně 475 milionů korun, investovat hodlá například do rekonstrukce silnice z Liberce na Javorník.