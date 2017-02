Češi unesení v Libanonu zažalovali stát. Se žádostí o milionové odškodné zatím nepochodili

Muži zmizeli v červenci 2015 v libanonském údolí Bikaá, do Česka se vrátili loni počátkem února. Tvrdili, že tajné služby mohly únosu zabránit. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD)už v minulosti uvedl, že stát vynaložil maximální úsilí, aby se mohli vrátit domů. Podle Chovance by odpovědnost měli převzít organizátoři cesty, a nikoliv stát.

Žalobu podali čtyři z pěti mužů unesených v Libanonu, a to advokát Jan Švarc, překladatel Adam Homsi, novináři Miroslav Dobeš a Pavel Kofroň. Nepřidal se jen vojenský zpravodajec Martin Psík.

Během studené války se z výměn stal svého druhu rituál, k čemuž významně přispěl americký právník James Donovan, který vyjednal i propuštění letce Garyho Powerse sestřeleného nad Ruskem v tajném špionážním letounu U2. Most mezi východoněmeckou Postupimí a Západním Berlínem si vysloužil přezdívku most špionů.

Na Favouziho Jabera z Pobřeží slonoviny a Chálida Marabího, státního příslušníka Pobřeží slonoviny a Libanonu, nasadily USA agenty už v roce 2012; naoko s nimi vyjednávali o převozu kokainu do USA a o nákupu zbraní na útoky, které měli kolumbijští radikálové z FARC podnikat proti americkým jednotkám v Kolumbii.

V den návratu pětice Čechů do vlasti byl z české vazby propuštěn Fajád, kterého USA podezřívaly z napojení na teroristickou organizaci. Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) krátce poté médiím potvrdil, že podmínkou propuštění pěti unesených bylo to, aby Česká republika nevydala v Česku zadržovaného Fajáda do Spojených států.