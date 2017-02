Dluhopisy Agrofertu: Sobotka tvrdě proti Babišovi. Mimořádná schůze sněmovny se však konat nebude

„Byl to daňový trik, kterým optimalizoval svou daňovou povinnost, a vyhnul se tím placení daně,“ uvedl Bohuslav Sobotka. „Myslím si, že pokud zdanit, tak zdanit podnikatele, kteří se chovali stejně jako Andrej Babiš a pokusili se nějakým způsobem obrat stát na daních.“

Server HlídacíPes.org napsal, že Babiš loni v prosinci transformoval dosud neaktivní firmu Kostelecké maso uzeniny (slouží ke správě majetku), jejímž je jediným akcionářem. Firma změnila název na AGABSY a do statutárních orgánů usedla Babišova životní partnerka Monika a lidé spojení s holdingem Agrofert. Podle serveru může firma sehrát významnou roli v transformaci ministrových podnikatelských aktivit, pokud bude přijat takzvaný lex Babiš.

Je také jediným vlastníkem společnosti SynBiol. Podle médií prostřednictvím této firmy vlastní například farmu Čapí hnízdo a účast ve fondu Hartenberg Holding. Na SynBiol jako společnost nástupnickou přešla v roce 2014 odštěpená část jmění Agrofertu. Fond soukromého kapitálu Hartenberg založil Babiš spolu s bývalým investičním ředitelem Penty Jozefem Janovem. Fond vstoupil do zdravotnického byznysu nákupem několika klinik asistované reprodukce a z holdingu FutureLife, který tyto investice zastřešuje, vytvořil lídra v Česku a evropskou dvojku. Má kliniky v zahraničí, vlastní mimo jiné i většinový podíl v Poliklinice Modřany.

Ministr po vstupu do vlády v roce 2013 z vedení Agrofertu odešel. Začátkem letošního ledna Babiš České televizi řekl, že pokud poslanci Zemanovo veto zákona o střetu zájmů přehlasují, zbaví se Agrofertu do konce měsíce. Majetek firmy by podle spekulací médií mohl skončit v takzvaném svěřeneckém fondu.

Do skupiny mimo jiné patří chemičky Precolor, Precheza, Deza, Fatra, Synthesia, Lovochemie, Duslo (Slovensko), SKW Piesteritz (Německo), společnosti obchodující s hnojivy, osivy či zemědělskou technikou, mlékárny, masozávody, pekárny a další potravinářské firmy či vydavatelství Mafra, které vydává mimo jiné deníky Mladá Fronta DNES, Lidové noviny a provozuje portál iDnes.cz. Babiš vlastní také rozhlasovou stanici Impuls a televizi Óčko. Časopis Forbes jej již dříve vyhlásil nejvlivnější osobou ve světě českých médií.

Ministr financí ale Sobotkova slova zásadně odmítl a sdělil, že Sobotka mohl už v roce 2012 pro zdanění dluhopisů hlasovat ve sněmovně. Tím by Babišovi znemožnil, aby každý rok dostával z Agrofertu nezdaněných 90 milionů korun. „Ptám se, proč to pan premiér nenavrhl, je to skutečně veliké pokrytectví. Nechápu, proč na mne pořád útočí. Nechápu, jak za takové atmosféry můžeme dovládnout,“ prohlásil Babiš.

Celý koaliční spor vznikl kvůli tomu, že Andrej Babiš koupil v roce 2013 dluhopisy Agrofertu za téměř jednu a půl miliardy a neplatí z nich daně. Opoziční TOP 09 chce kvůli tomu svolat mimořádnou sněmovní schůzi. „Jsem hluboce přesvědčen o tom, že tam došlo ke dvěma daňovým podvodům. O tom nemůže být sporu a kdykoli to rád vysvětlím,“ sdělil předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

ODS proti mimořádné schůzi

ODS jako druhá pravicová strana ve sněmovně naopak svolání mimořádné schůze nepodpoří. Podle šéfa strany Petra Fialy by ministr financí na schůzi útočil na své politické soupeře. Podobně jako v březnu 2016, kdy vysvětloval kauzu Čapí hnízdo. „Andrej Babiš už se několikrát o parlamentu vyjádřil, že to je žvanírna. Nevidím důvod, proč by se teď parlament měl zabývat financováním kolem Andreje Babiše,“ uvedl Petr Fiala.