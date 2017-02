Firma Zemanova poradce Nejedlého se účastnila podezřelých obchodů s reklamou

Vratku za reklamu chtěli všichni

Většina peněz za reklamu byla klientům vrácena v hotovosti zpět. Potvrdily to obě s firmou PROPAG-STORM spojené podnikatelky. Původně tvrdily, že všechny obchody byly legální, dnes již trestnou činnost přiznávají a prohlašují, že ji organizoval Přeček.

„Byla jsem několikrát přítomna, když to řeknu nespisovně, balíčkování vratek pro klienty. Docházelo k tomu většinou doma u pana Přečka a párkrát to proběhlo i u nás doma,“ uvedla majitelka agentury PROPAG-STORM Hana Kačenová, podle níž mezi klienty PROPAG-STORM nebyl jediný, který by vratku nedostal. To policii sdělila i Oborná.

„Celý tento systém byl kdysi postaven výhradně za účelem vratek,“ domnívá se Oborná. „Hlavní důvod, proč celá tato organizovaná skupina fungovala, bylo zajištění klientům vratek peněz ve výši přibližně 80 procent,“ potvrdila i majitelka agentury PROPAG-STORM Hana Kačenová.

Smlouvu na reklamu podepsal i ministr

U firmy PROPAG-STORM reklamu nenakupoval jen Martin Dědic a sportovní svazy. „Společnosti, které reklamu nakupovaly od posledního podezřelého článku, se podle všech našich poznatků zabývají reálnou podnikatelskou činností. V řadě případů se jedná o známé subjekty,“ prozradil státní zástupce Koupil.

Většina klientů byly soukromé firmy, našly se však mezi nimi i subjekty, které zčásti či zcela ovládá stát: energetický gigant ČEZ, Letiště Praha nebo státní agentura CzechTourism. Ta v letech 2008 a 2009 uzavřela se společností PROPAG-STORM dvě smlouvy na reklamu, za níž zaplatila přes 3 a půl milionu korun. Generálním ředitelem byl tehdy Rostislav Vondruška, který se záhy stal ministrem pro místní rozvoj Fischerovy úřednické vlády. Jednu ze smluv osobně podepsal.