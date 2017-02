Třebešín rok poté: Valachová ocenila školního psychologa, na šikanu dohlédnou žalobci

Průmyslovka v pražských Malešicích udělala všechno pro to, aby se zde už šikana neopakovala. Po návštěvě třebešínské školy to uvedla ministryně školství Kateřina Valachová a ocenila mimo jiné zřízení funkce školního psychologa. Status učitele podle ní posílí nový školský zákon i to, že případy šikany budou dozorovat státní zástupci.