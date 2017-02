Proti senátním změnám péče o národní parky brojí stovky vědců i bývalí ministři

Starostové by tak podle senátního návrhu například mohli zasahovat do stanovení zón ochrany, horní komora chce také zmírnit zákaz změn vodního režimu v národních parcích či omezení regulace počtu přemnožené zvěře. Senátoři také chtějí ze zákona odstranit dlouhodobé cíle ochrany národních parků.

Platforma tvrdí, že senátní úpravy nahrávají podnikatelům, lobbistům a developerům. Senátoři však odkazují na práva obcí, která podle nich vládní návrh dostatečně nezohlednil. Jejich starostové se dopadu zákona, pokud bude schválen tak, jak prošel sněmovnou, obávají. Báli se, že by mohl uzavřít některé turisty vyhledávané lokality. Obce jako Kvilda pak měly strach i o zdroje pitné vody, které mají v lesích.

V národních parcích by měly být čtyři zóny ochrany přírody od kulturní krajiny po přírodní zónu.

Senátní návrh přijde do Poslanecké sněmovny obhajovat prezident republiky Miloš Zeman. Věří, že je zákon pro ochranu zájmů šumavských obcí zásadní. Proti změnám, které senátoři navrhli, se však kromě stovek signatářů výzvy, ke kterým patří stovky vědců i čtyři bývalí ministři životního prostředí, důrazně ohrazuje i současný ministr Richard Brabec (ANO). Tvrdí, že pokud by senátní změny sněmovnou prošly, národní parky by prakticky nebylo možné chránit.

„Vzhledem k tomu, že by dlouhodobé cíle neexistovaly, bylo by prakticky možné jakékoli turistické a rekreační využití národních parků, včetně výstavby golfových hřišť nebo aquaparků,“ obává se ministr.