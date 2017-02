Komiks nahlíží za okna dětských domovů, zatímco poslanci chtějí umísťování změnit

„Ředitelka dětského domova tvrdí, že moje máma mě nenavštěvovala často, a pak tam jsou jiné zprávy, ve kterých ta samá ředitelka, případně sociální pracovnice píšou, že za mnou chodí na návštěvy příliš často,“ přiblížil.

Skupina poslankyň chce změnit způsob rozhodování o ústavu

Michal vystudoval vysokou školu a je spolupředsedou organizace Vteřina poté. Staví se proti návrhu skupiny poslankyň, aby o tom, v jakém konkrétním dětském domově skončí dítě, znovu rozhodovaly diagnostické ústavy.

Podle jedné z navrhovatelek změny Heleny Válkové (ANO) má ale opatrovnický soud poměrně dost dlouhé lhůty a je zavalený velkým množstvím případů. „Nerozhoduje pružně, promptně a odborně o tom, jaké zařízení je pro dítě nejvhodnější,“ míní.

Podle návrhu by soud rozhodoval i nadále o odebrání dítěte z rodiny a jeho umístění do ústavu, ale na nich by bylo určit, do jakého.