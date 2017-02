Ministerstvo ustupuje od neziskových nemocnic. Ani univerzitní ale nemají tuto formu jistou

V současné době jsou státní nemocnice příspěvkovými organizacemi. Univerzitní nemocnice by měly mít zcela novou právní formu. Třeba peníze z prodeje svého majetku už by nemusely vracet do státního rozpočtu. V čele má stát ředitel, v dalších orgánech nemocnice mají mít své zástupce i vysoké školy.

Zástupci lékařských fakult zákon vítají, měl by se podle nich ale týkat jen současných devíti fakultních nemocnic. „Domníváme se, že počet by se měl udržet. Je to věc, která se osvědčila a není potřeba ji ani zvyšovat, ani snižovat,“ uvedl předseda Asociace děkanů lékařských fakult Miroslav Červinka.

Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánky Čechové jsou ale do návrhu zákona zahrnuty nemocnice, u kterých to dává smysl. „V jejich případě probíhá spolupráce s univerzitou. Podnět samozřejmě ještě zvážíme,“ dodala.