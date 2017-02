Ve věku 87 let zemřela Jarmila Šuláková, královna valašské lidové písně. Dlouhá desetiletí patřila v tuzemsku mezi nejpopulárnější folklorní zpěvačky, ale uznání se jí dostalo i v zahraničí. Značné divácké oblibě se těšila její vystoupení s folkrockovou kapelou Fleret, jejíž členkou byla 16 let a s níž dokázala rozezpívat amfiteátr folkové Zahrady i příznivce tvrdší muziky na festivalu Rock for People.