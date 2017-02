Policii se nedaří rozšiřovat stavy podle plánů: platy pro nováčky jsou příliš nízké

V letošním roce má podle schválené koncepce rozvoje nastoupit k policii 1000 nováčků. I podle ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) jsou však platy pro nováčky u policie, ale i hasičů, celníků či vězeňské služby nízké. Proto zvažuje platové bonusy, aby se platy dorovnaly. „Nejsme konkurenceschopní,“ dodal v rozhovoru pro Týden v politice.

Podle poslankyně Jany Černochové (ODS) pak chybí i společná databáze, do které by se mohli hlásit zájemci o službu v ozbrojených sborech. Policie, armáda či hasiči si podle ní totiž v náboru nováčků konkurují. Podle policejního prezidenta by se však musely měnit zákony, současná legislativa takovou databázi kvůli ochraně osobních údajů neumožňuje: „Nicméně jsme v kontaktu s armádou i dalšími složkami, a pokud by tam byl vhodný uchazeč, pak se můžeme vzájemně informovat,“ dodal Tuhý v Událostech.