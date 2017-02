Zeman slíbil SPO svůj hlas a doporučil spolupráci s Okamurou

Veleba rovněž v projevu řekl, že by měla strana kandidovat společně s SPD. Okamura ale koalici odmítl. Nechce ji vytvářet kvůli tomu, že by pak musela překročit desetiprocentní hranici získaných hlasů. O samostatné kandidatuře už podle Okamury navíc rozhodla i stranická konference. Nic ale podle něj nebrání tomu, aby jednotlivé kraje na své kandidátky nominovaly mimostranické osobnosti.

Na desetiprocentní hranici hlasů upozornil i Zeman, který by koalici také neriskoval. Jako jeden z možných modelů proto zmínil kandidaturu v průzkumech silnější SPD s podporou SPO. „Ale pouze za podmínky, že to bude spolupráce rovnoprávná. To znamená stejný počet volitelných míst na kandidátkách,“ dodal.

Okamura ale v reakci na Zemana vyloučil i to, že by SPD kandidovala s podporou SPO, protože by kvůli tomu musela být svolána stranická konference. Poznamenal navíc, že SPO má oproti SPD velmi nízké preference a nenabízí ani silnou osobnost. Za obrovskou výhodu naopak označil Zemana jako čestného předsedu.

České kořeny a základní práva občanů

Pokud se společný postup nepodaří dohodnout, chce Zeman i Veleba, aby SPO kandidovala samostatně. Program strany by měl podle jejího předsedy stát na dvou pilířích – českých kořenech a základních právech občanů.

SPO vznikla v roce 2009 a v parlamentu má nyní jen dva zástupce – senátory Velebu a Františka Čubu. V lednu 2010 změnila název na Strana práv občanů – zemanovci (SPOZ). Předsedou strany byl krátce i Zeman. Po prohraných sněmovních volbách v květnu 2010 ale na post rezignoval. V roce 2013 byl zvolen čestným předsedou. V březnu 2014 vypustila strana ze svého názvu slovo zemanovci.