D35 se o krok přiblížila, MŽP schválilo stavbu u Opatovic

27 kilometrů bude hotových za čtyři roky

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) zdůraznil, že dálnice významně uleví lidem v obcích, kterými prochází současná silnice I/35, ze které by měla dálnice část dopravy odvést. „Částečně se uleví i lidem v Hradci Králové, kterým nebude projíždět tolik aut. Sníží se i emise a hluková zátěž, kterým jsou v současnosti lidé v okolí silnice I/35 vystavováni,“ podotkl ministr.

Úsek D35, pro který vydalo MŽP stanovisko o vlivu na životní prostředí, je dlouhý 27 kilometrů. ŘSD počítá s tím, že stavba začne letos v říjnu, součástí budou čtyři mimoúrovňové křižovatky či 44 mostních objektů. Výrazné zkrácení jízdní doby například z Prahy do Chocně nebo Litomyšle mohou řidiči očekávat v roce 2021. Dálnice D35 spolu s D11 a v budoucnu rozšířenou silnicí I/43 by měla výhledově fungovat i jako alternativní spojení z Prahy do Brna k dálnici D1.

Všechny prioritní stavby mají potřebné stanovisko

Schválením projektu D35 ukončilo ministerstvo životní prostředí sérii posudků, které nahradily chybějící posouzení o vlivu na životní prostředí. Projekty měly EIA podle starého zákona z roku 1992, které loni prohlásila Evropská komise za neplatné. Vláda loni prosadila speciální zákon, který umožnil u několika připravovaných staveb nahradit plnohodnotný posudek ministerským stanoviskem. Poté kabinet schválil seznam tzv. prioritních projektů, kterých se urychlené posouzení týkalo. Kromě D35 jde například o dostavbu dálnice D1 na Přerovsku, úseky D3 u Českých Budějovic či modernizaci čtvrtého železničního koridoru na Benešovsku.

Ze seznamu prioritních staveb vláda naopak vyřadila jihovýchodní část Pražského okruhu, jehož příprava zatím není v takovém stádiu, že by stavba nemohla počkat na plnohodnotný proces EIA, či tzv. prodloužená Rudná na Ostravsku. Vyřazení této stavby zdůvodnil loni ministr Brabec tím, že byl nový proces EIA již tak daleko, že by se vydáním stanoviska MŽP nic neurychlilo.