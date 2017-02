Ptačí chřipka je i v Královéhradeckém kraji, zanikne chov ve Žďáru nad Orlicí

Už jen ve třech krajích v Česku se dosud nevyskytla ptačí chřipka. Královéhradecký kraj mezi ně již nepatří. Dosud se v regionu objevilo pouze několik uhynulých divokých ptáků s chřipkou, kvůli nimž však veterináři nevyhlašují podobná opatření jako u chovů. Nyní však potvrdili, že chřipka způsobila úhyn několika ptáků v malochovu ve Žďáru.

„Chovatel nahlásil úhyn tří hus,“ upřesnil mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. V chovu jsou kromě hus i slepice a kachny.

/*json*/{"map":{"lat":50.16910838713332,"lng":16.621696965405363,"zoom":8,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.11936736961074,"lng":16.069564819335938,"type":1,"description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Do Královéhradeckého kraje již dříve zasáhlo dozorové i ochranné pásmo, ohnisko však bylo v Polsku. Ptačí chřipka se šíří v celé Evropě, v Česku ji veterinární správa poprvé potvrdila počátkem ledna na jižní Moravě. V celé zemi veterináři potvrdili již 26 ohnisek, v Evropě jich je téměř 670, nejvíce v Maďarsku a Francii. Z českých a moravských regionů je nejhůře postižený Jihočeský kraj, kde se chřipka kromě malochovů objevila i ve třech velkých komerčních chovech, ve kterých bylo celkem asi 40 tisíc ptáků a veterináři je nechali všechny utratit.

Ředitel jihočeské krajské veterinární správy tehdy zdůvodnil potřebu rozsáhlé likvidace ptáků z chovů, kde se chřipka vyskytla, obavou, že by mohla zmutovat. „Chřipka nás dovede zdecimovat všechny. Děláme všechno pro to, aby to nedopadlo jako před 100 lety se španělskou chřipkou, což bylo něco podobného a zmutovalo to na lidi,“ řekl tehdy.