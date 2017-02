O rodných číslech na účtenkách ministerstvo ví, odstranit je ale nechce

Kromě nevyžádané reklamy si lidé stěžují i na bezpečnostní kamery, které je sledují. Kamery totiž provozují nejen města, policie či záchranáři, ale také firmy i lidé, kteří takto chrání své domy a byty. ÚOOÚ dostal stížnost například z Vysočiny, kde se přou dvě chalupářské rodiny. Jedna umístila na svoji chalupu kamera, sousedům se však nelíbí, jak je umístěna. Podle Marie Linhartové jim sousedé míří kamerou přímo na dům. „S kýmkoli se vítáme, všechno sleduje,“ poukázala.

S podobnými podněty se na ÚOOÚ obrátilo za poslední roky asi 70 lidí. Umístěním bezpečnostních kamer se zabývá také úřad veřejného ochránce práv. Podle zástupce ombudsmanky Stanislava Křečka je to ale složitý problém. „Musíme zvážit, zda je ochrana bezpečí opravdu tak významná, aby to narušilo zásah do soukromí,“ shrnul.

V případě pochybení při ochraně osobních údajů je možné udělit pokutu až 10 milionů korun. Loni ostatně dospěl k pravomocnému rozsudku spor kvůli pokutě, kterou dostal majitel obchodu s jízdními koly, jenž zveřejnil záznam se zlodějem. Sankce však nebyla v řádu milionů, byla pětitisícová.

Od roku 2018 se možný postih zvýší, a to až na stovky milionů kvůli sjednoceným pravidlům pro celou Evropu.