Starostové a nezávislí chtějí jít do voleb v koalici s lidovci

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) bude s lidovci jednat o vytvoření koalice pro podzimní sněmovní volby. Na jednání celostátního sněmu hnutí to schválilo 81 procent delegátů, oznámil předseda Starostů Petr Gazdík. První jednání o programu dvojkoalice by se měla uskutečnit do konce února.