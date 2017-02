„Rozpustné“ ruličky papíru zase tak rozpustné nejsou. Čističky zanáší tunami odpadu

V odpadních potrubích přibývá věcí, které tam nemají co dělat. Jde především o hygienické pomůcky, o nichž výrobci tvrdí, že se ve vodě rozpustí. Vodohospodáři proto víc než dřív zdůrazňují, že do odpadu patří jen voda, toaletní papír a to, co vyloučí lidské tělo.