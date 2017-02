Černého kašle přibývá v celé Evropě, jde o cyklický vývoj, říká primář

Berlínský Institut Roberta Kocha zaznamenal loni přesně 22 119 případů. „Kdybychom to srovnali s Českou republikou, je to číslo určitě alarmující. Musíme se ale na to dívat ze dvou rovin. V roce 2014 bylo v České republice přes 2500 případů, a když to srovnáme s 82 miliony obyvatel v Německu a s tím počtem 22 tisíc případů, tak ten rozdíl zas tak velký není,“ upozorňuje Boženský.

„V minulém roce bylo to číslo v České republice trošičku nižší, bylo to přes pět set pacientů. Černý kašel má určité cyklické výskyty, tři až pět, někdy sedm let, a v tomto období dochází k prudkému nárůstu,“ dodává primář.

Černý kašel je bakteriální infekce, která může ohrozit na životě především kojence a pacienty s nemocemi dýchacího ústrojí. Jde o velmi závažný, neutišitelný kašel, na který nefungují léky proti běžnému kašli.

Obvykle se projevuje záchvaty kokrhavého kašle, které mohou přetrvávat až sto dní. Nemocný zvrací, hubne a je vyčerpaný. Urputný kašel může vést až ke zlomenině žeber, vzniku kýly a pomočování. Pacienty může trápit dlouhodobý kašel i poté, kdy už bakterie v těle není.

Vítkovická nemocnice eviduje ročně desítky dětí s tímto nemocněním. Jde buď o kojence, nebo děti mezi desátým a čtrnáctým rokem, kdy je výskyt nemoci v tuto chvíli největší. „Tam už klesá protektivní hladina očkování a ten výskyt se tady výrazně zvyšuje,“ potvrzuje Boženský.

Boženský: Očkování doporučujeme i dospělým

Základní očkování proti černému kašli tvoří tři očkovací dávky u kojenců a dále přeočkování v osmnácti měsících. Další se pak doporučuje v pěti a deseti letech. Podle Boženského by se měli kvůli zvyšujícímu se výskytu nechat očkovat i dospělí.

„Snažíme se doporučit očkování zvláště rodinám, které čekají přírůstek do rodiny, a budou tedy v kontaktu s dítětem, které očkované ještě není. Právě pro ně představuje černý kašel největší riziko,“ uzavřel primář.