Iráčtí diplomaté se budou školit v Česku

„Přestože máme v Iráku vlastní diplomatické školy, české zkušenosti budou pro nás obohacením,“ uvedl k memorandu irácký ministr zahraničí Džaafarí. Druhé z memorand počítá s prohloubením spolupráce obou ministerstev.

Irácký ministr vyzdvihl dosavadní českou politickou i vojenskou podporu a pomoc své zemi včetně výměny informací. Důležitá pro vítězství iráckého režimu nad takzvaným Islámským státem je podle něj jednota všech složek armády, policie i domobrany a překonání politických rozdílů.

S I. Džáfarím jsme mluvili o pomoci ČR Iráku v boji proti IS, příspěvku ke stabilizaci země a zmírňování dopadů války na obyvatelstvo. pic.twitter.com/jL3xexCDKd — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) February 8, 2017

Zaorálek zdůraznil potřebu dovést válku s IS do vítězného konce tak, aby se nezakládaly důvody pro nové msty a nenávisti a byly vytvořeny podmínky pro demokratickou postkonfliktní obnovu Iráku.

Pomoc může Česko nabídnout jak v hospodářské oblasti, tak při budování moderních obranných sil Iráku. Český ministr zmínil v této souvislosti pomoc při odminování iráckého území včetně výcviku ženistů nebo projekty na obnovu domovů iráckých uprchlíků. Pomoc přislíbil Džaafarímu také český premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

V Iráku působí čeští chirurgové i letečtí poradci

Česko už nyní podporuje Irák v boji proti IS. V blízkovýchodní zemi působí český polní chirurgický tým a letecký poradní tým, který pomáhá s výcvikem iráckých pilotů. Česko také do Iráku dodalo munici a bitevníky L-159. Loni Praha poskytla Bagdádu finanční pomoc 38 milionů korun.

Džaafarí je prvním iráckým ministrem zahraničí, který do Česka přijel od roku 2007. V Praze se setkal s předsedou Senátu Milanem Štěchem (ČSSD). Se Zaorálkem by se měl znovu sejít v březnu ve Washingtonu na setkání koalice proti IS.