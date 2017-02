Koaliční shoda: Příští rok mají dostat rodiny s dětmi navíc čtyři miliardy

Podle původního návrhu ČSSD se měly dětské přídavky zvednout ze současných 500, 610 a 700 korun na 1000, 1100 a 1200 korun. Sociální demokraté také chtěli, aby na přídavky dosáhlo o 300 tisíc dětí více. To by si vyžádalo asi pět miliard navíc z rozpočtu.

Se zvýšením přídavků na děti počítá návrh koncepce rodinné politiky, který připravilo ministerstvo práce. To bylo ještě štědřejší, když navrhovalo přídavky ve výši 1000, 1200 a 1500 korun. Dosáhnout na ně navíc měly rodiny s příjmem do 3,5násobku životního minima. To by ale znamenalo pro rozpočet více než 13miliardový nárůst.

Návrh rodinné koncepce obsahuje i řadu dalších opatření. Ta ale ČSSD do voleb už prosazovat nebude. Chce je promítnout do svého volebního programu a usilovat o ně po volbách.