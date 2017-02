Člověk bude moct čtvrt roku ošetřovat blízkého. Když mu to dovolí v práci

Podle dvou nedávných výzkumů péči v rodinách v Česku dostává kolem 80 000 seniorů a seniorek a průměrně rodina věnuje opatrování blízkého jedenačtyřicet hodin týdně. Se změnou, která by měla rodinám starost o jejich bližní usnadnit, nyní na vládu přišlo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Podle schváleného návrhu by Češi mohli čerpat až devadesátidenní ošetřovatelské volno. Vztahovat se má na lidi s nemocenským pojištěním, kteří budou pečovat o rodinného příslušníka, jenž strávil aspoň týden v nemocnici a podle lékařů potřebuje minimálně další měsíc opatrování. Tato situace se týká například pacientů po mozkové příhodě, vážných operacích nebo nemocných s rakovinou.

Ošetřovné – dvě třetiny ze základu příjmu

Ošetřovné by činilo 60 procent redukovaného základu příjmu, vyplácelo by se z nemocenského pojištění, a možnost tento systém využít se vztahuje na širokou rodinu. Ošetřovatelem může být syn, dcera, vnouče i partner (manžel, druh i registrovaný partner) ale také sourozenec, zeť či snacha nebo synovec a neteř.

Vláda schválila dlouhod ošetřovné, ale se změnou od ANO-s využitím musí dát souhlas zaměstnavatel. Tak uvidíme, jak to bude běžet v praxi... — Michaela Marksová (@MMarksova) February 8, 2017

Nový režim by se mohl vztahovat i na osoby, které s ošetřovaným bydlí, přestože nejsou příbuzní. Široký okruh pečujících zdůvodňuje ministerstvo práce tím, že by rodiny měly mít možnost vybrat si pro sebe nejlepší variantu péče – kvůli tomu norma také umožňuje se o pečování střídat.

Lidem, kteří by si ošetřovatelské volno vzali, by měla firma držet místo. Nesměla by je v době ošetřování propustit. To je také to, co na návrhu vadí zaměstnavatelům; za dlouhodobě uvolněného pracovníka budou muset hledat náhradu, která navíc bude jen dočasná.

Třicet tisíc případů ročně

Podle resortních odhadů by vládou schválený model ročně využilo asi 30 000 lidí, což v přepočtu předpokládá náklady kolem 1,8 miliardy korun. Suma zahrnuje nejen výdaje na ošetřovné z nemocenského pojištění, ale i výpadek u daní a sociálních odvodů. O 242 milionů ročně by pak přišlo zdravotní pojištění.

Dalších dvaatřicet milionů by bylo potřeba ještě na mzdy téměř šedesátky lidí, kteří by se agendě věnovali. Resort práce ale očekává, že by se díky péči v rodinách mohla ušetřit asi miliarda za pobyty nemocných v nemocnicích a léčebnách.