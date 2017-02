Vláda chce, aby v Česku po brexitu sídlila Evropská bankovní agentura

Vláda bude usilovat o to, aby se po odchodu Velké Británie z Evropské unie do Česka přestěhovala z Londýna Evropská bankovní agentura (EBA). Oznámil to státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza (ČSSD). Praha nyní navrhne vhodné sídlo, které by mělo pojmout zhruba 200 zaměstnanců. Podle Prouzy má Česko poměrně dobré šance na úspěch.