Do Sýrie jsem nejel zabíjet, ale nechat se zabít, řekl u soudu Silovský. Chtěl se připojit k IS

Před třemi nebo čtyřmi lety si muž ze Spáleného Poříčí na jižním Plzeňsku koupil bibli a korán, obě knihy přečetl a pak se rozhodl konvertovat k islámu. Nikdo z jeho okolí o tom nevěděl, ani jeho matka a nejbližší příbuzní.

Silovský chtěl do syrského města Džarábulus. „Chtěl jsem tam najít někoho z IS, říct jim, že jsem se přijel přidat. Asi by mě pak někam poslali,“ řekl u soudu. Do Sýrie chtěl bez jakýchkoliv kontaktů, neměl představu, co přesně tam bude dělat. „Moc jsem o tom nepřemýšlel,“ přiznal. Doufal, že ho IS vyšle do bitvy a v ní ho brzy zastřelí vojáci syrské armády.

Mladý muž se chtěl k Islámskému státu přidat, přestože neumí střílet a ani nemá o zbraních teoretické znalosti. „Střílel jsem jen asi jednou ze vzduchovky,“ vypověděl. Souhlasí se snahou IS sjednotit islámské země a vytvořit jeden chalífát, metody organizace jsou ale podle něj moc násilné.

Silovského matka nevěděla, že je její syn muslim a chystá se do Sýrie. Zjistila to, až když se dostal do vazby. Syn podle ní nikdy nebyl agresivní.

Hrozí mu 12 až 20 let, nebo i doživotí

Obžaloba viní Silovského ze zločinu přípravy teroristického útoku, za což mu hrozí 12 až 20 let vězení, nebo i výjimečný trest, včetně doživotního vězení. Na soud čekal od loňského července ve vazbě.

Jednadvacetiletý muž byl zadržen loni v lednu v Turecku na mezinárodním letišti a nebyl zřejmě součástí větší skupiny lidí. Měl u sebe letenku na vnitrostátní linku na syrské hranice a turecké policii údajně přiznal, že důvodem jeho cesty do Sýrie byl úmysl přidat se k teroristické organizaci Islámský stát.

Jednání u krajského soudu je naplánováno na tři dny a není vyloučeno, že v závěrečný den soud vynese rozsudek. Středeční jednání je v menší jednací síni, do které se všichni novináři nevešli. Fotografové a kameramani museli zůstat na chodbě, z jednání není dovoleno pořizovat obrazové záběry. Ve čtvrtek a v pátek bude jednání pokračovat ve velké jednací síni.