Filip o svém návrhu rozpustit Sněmovnu: Určitě to není součást předvolební kampaně

„Je devět měsíců do voleb, Sněmovna se podle Ústavy České republiky nesmí rozpouštět tři měsíce před volbami. My jsme měli na začátku ledna 297 bodů schůze. Trvala tři týdny a 21. února nás (při příští schůzi) čeká 290 bodů,“ poukázal Filip na to, že se objem agendy vyřešené zákonodárci skoro vůbec nezmenšil.

Podle jeho mínění je v současnosti Poslanecká sněmovna spíše arénou vzájemných osobních útoků ze strany jednotlivých politiků. „Místo věcného projednávání zákonů tu máme neuvěřitelné vulgarity. To už hraničí i s tím, co jsme zažili v době éry Mirka Topolánka. Věřte mi, že v takovém prostředí se těžko dělá,“ postěžoval si šéf KSČM.

Propadu KSČM ve volbách se nebojí

Jeho stranu čekají v nebližších týdnech okresní a krajské nominační konference, které se budou zabývat složením kandidátek pro podzimní parlamentní volby. „Nebojím se toho, že bychom v nich propadli. Mám pro sebe hranici (úspěchu a neúspěchu), jistě ji po volbách řeknu,“ dodal Filip s tím, že prostřednictvím médií nebude členům strany tuto hranici vzkazovat. V parlamentních volbách v roce 2013 získali komunisté 14,91% hlasů.

Co se týče prezidentských voleb, probíhá momentálně v KSČM na toto téma diskuze. A to včetně otázky, zda postavit vlastního kandidáta či například podpořit nominanta jiné politické strany. „Bude to uzavřeno nejdříve v dubnu,“ poznamenal Filip, který se nedomnívá, že uvažování jeho spolustraníků bude klíčovým způsobem determinováno očekávaným rozhodnutím Miloše Zemana znovu se ucházet o Hrad. „Zásadní vliv to na naše delegáty nebude mít,“ uzavřel předseda KSČM.