Jsme čistí a chceme tvořit, obhajoval Jurečka případnou koalici lidovců se STAN

Dodal, že oba subjekty spolupracují na mnoha úrovních, v obcích, v Senátu i Evropském parlamentu, a proto se logicky jejich spojení nabízí. Navíc STAN je silnější v českých krajích, zatímco lidovci v moravských, takže se navzájem doplňují.

Pokud také hnutí STAN kývne na přímou koalici, znamenalo by to však nezbytnost získat v podzimních parlamentních volbách nejméně 10 procent. Jurečka v této souvislosti připomněl nejnovější průzkum Médea Research, podle kterého by oba subjekty nyní získaly 13 procent (KDU-ČSL 7,8 a STAN 5,2 procenta).

Máme výsledky i mimo politiku

Za silnou stránku případného spojení, které by mělo být dlouhodobé, považuje Jurečka to, že koalici by reprezentovali lidé, kteří se v minulosti v politice „neušpinili“ a nejsou za nimi žádné kauzy. Jako příklad jmenoval šéfa STAN Petra Gazdíka, který byl starostou, šéfa KDU-ČSL Pavla Bělobrádka, který byl veterinářem, i příklad svůj coby soukromého zemědělce.

„Máme za sebou výsledky i v občanských povoláních. Politiku děláme poměrně krátce a nejsou za námi žádné kauzy,“ řekl Jurečka. Připustil, že zdolání desetiprocentní hranice nutné k tomu, aby koalice prošla do parlamentu, skrývá určitá rizika. Čeká, že zástupci STAN tuto variantu zváží, zda pro ně bude přijatelná.

Na hnutí STAN Jurečka ocenil, že se nechystá liberalizovat v otázkách bioetických, u adopcí dětí homosexuály či eutanázie, které jsou pro lidovce prioritní.

Domnívá se také, že v době, kdy lidé a politici mají spíše ambice něco bořit, mají KDU-ČSL a STAN snahu něco pozitivního vytvořit. Lidovci také chtějí zabránit tomu, že tu po volbách vznikne výrazný suverén, vítěz voleb. Případným „superlídrem“ koalice by měl být podle Jurečky zástupce seniorní strany, tedy předseda KDU-ČSL.