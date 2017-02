Mrazy se vrací. Ve čtvrtek teplota klesne až na minus 16 stupňů

„Všechny zbytky sněhu a voda, co zatím nestihla odtéct, se do úterního rána změní v led,“ varuje redaktorka počasí ČT Taťána Míková. „Do středy spadnou teploty až o deset stupňů. Nejstudenější rána týdne přijdou právě ve středu a ve čtvrtek,“ upřesnila. Vlna mrazu míří do Česka z Pobaltí a Ruska.

V úterý spadnou teploty na minus 6 až minus 2 stupně, pokud se projasní, mohly by klesnout až na minus 10 stupňů. Přes den se teploty vyšplhají na maximálně 2 stupně nad nulou, nejtepleji bude kolem Prahy, v Polabí a na jihu Moravy.

Zlepší se rozptylové podmínky a klesnou i koncentrace polétavého prachu, a to všude až na Moravskoslezský kraj. Tam až do odvolání platí varování meteorologů před smogem.

Ve středu mráz, který do Česka přijde ze severovýchodu, ještě zesílí. Ranní teploty se budou pohybovat mezi minus 9 až minus 5 stupni, při projasnění nad sněhem by ale mohly dosáhnout až minus 15 stupňů. Ve středu by mohlo slabě sněžit.