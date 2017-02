Na Kolínsku havaroval řidič sypače, bez pomoci málem vykrvácel

Hasiči dostali informaci o nehodě kolem 6:30 a zraněného vyprostili ze zdemolované kabiny. Podle mluvčí záchranné služby Petry Effenbergerové muž utrpěl vážná zranění rukou a ztratil velké množství krve. Po ošetření ho záchranáři přepravili vrtulníkem do vinohradské nemocnice, řekla mluvčí.

„Smutné na této nehodě je bezohlednost okolo jedoucích řidičů, kdy ani jeden z nich nezastavil, popřípadě nezavolal na tísňovou linku, aby nehodu oznámil, a řidič byl v kabině zaklíněn několik hodin,“ řekl k nehodě mluvčí krajských hasičů Petr Svoboda.

/*json*/{"map":{"lat":50.03062120592021,"lng":14.73368770867908,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.04302974380059,"lng":14.756698608398438,"type":"1","description":"Hradešín"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Co bylo příčinou nehody, která se stala dnes kolem 3:00, policie vyšetřuje. Dispečer říčanských silničářů si nevzpomíná, že by se silničářům v jeho oblasti někdy něco podobného stalo. Podle něj občas některé z aut „zapadne do škarpy, to je hned, ale tohle je horší“. Středisko má sypače na třech okruzích kolem Říčan, Kostelce, Hradešína a Doubravčic.