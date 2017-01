Nemocní důchodci a děti budou možná méně doplácet za léky

Důchodci a děti budou mít možná nižší limity pro doplatky za léky. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby se roční limit pro děti do 18 let a seniory od 65 let snížil z 2500 na 1000 korun, u důchodců od 70 let na 500 korun. Při překročení uvedeného limitu pojišťovny vrací pojištěncům peníze, které za léky zaplatí navíc. Návrh schválila vláda, nyní ji posoudí poslanci.