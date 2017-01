Česko-německé vztahy mohou být příkladem pro svět, věří Sobotka

Zdůraznil, že česko-německé vztahy jsou nebývale dobré a stále se zlepšují. Připomněl například zahájení česko-německého strategického dialogu v roce 2015. Nejde však podle něj o samozřejmost. „Tento stav není samozřejmostí a nesmí být za samozřejmost považován. Naopak by nás měl zavazovat, abychom se společně o tuto kvalitu i do budoucna maximálně zasazovali,“ podotkl Bohuslav Sobotka.

Zieleniec: Cesta do EU a NATO byla automatická, deklarace ne

Na konferenci vystoupil i bývalý ministr zahraničí Josef Zieleniec, který se na přípravě Česko-německé deklarace podílel. Prohlásil ji za nejvýznamnější výsledek své činnosti v úřadu. „Těch věcí bylo hodně. Nasměrovat zemi na evropskou integraci, vstup do Severoatlantické aliance. Ale to jsou věci, které zcela přirozeně vycházely z toho, co se tady stalo v listopadu 1989,“ řekl. Vznik deklarace naproti tomu za automatický nepovažuje.

Připomněl, že se jednání vedla co nejvíce utajeně. V části českých médií se totiž tehdy objevily zmínky o údajném ohrožení národních zájmů a identity. To považuje Josef Zieleniec za výsledek komunistické propagandy. „Česko-německé vztahy byly komunistickým režimem využívány k tomu udržet nás za železnou oponou, vysvětlit nám, že není jiné varianty než komunismus a komunistický blok. Že jinak padneme za oběť německým ambicím,“ míní.

Vzor pro jiné?

Bohuslav Sobotka naproti tomu vnímá, že mladá generace obavami již zatížena není. Že se Češi a Němci dokázali vyrovnat s minulostí, již Sobotka charakterizoval jako „ne vždy jednoduchou“, podle něj může posloužit i jako vzor. „Může posloužit jako model pro další evropské země. Země, které hledají vlastní cesty, jak posilovat vzájemnou důvěru, stavět mosty porozumění a mosty smíření,“ věří premiér.

Česko-německou deklaraci podepsali 21. ledna 1997 v Praze Václav Klaus a tehdejší německý kancléř Helmut Kohl. Obě strany v ní mimo jiné konstatovaly, že spáchané křivdy náležejí minulosti. Nynější premiér Bohuslav Sobotka při následné ratifikaci v parlamentu hlasoval jako poslanec opoziční ČSSD proti.