Sobotka: V ČSSD nemám vyzyvatele, protože se mi daří stranu sjednocovat

„Není to úplně novinka. Podobný souboj se odehrál před dvěma lety. Tehdy Milan Chovanec vyhrál a já předpokládám, že velmi podobně ten výsledek může dopadnout i na tomto sjezdu. V každém případě: Milan Chovanec má moji podporu a cítím, že má podporu i ve velké části regionů České republiky,“ uvedl Sobotka.

„My máme ambici vyhrát. Můžeme vyhrát jenom tehdy, pokud se sjednotíme, a myslím si, že se nemáme za co stydět, pokud jde o to, co sociální demokracie prosadila ve vládě, co jsme udělali pro seniory, pro zaměstnance, pro rodiny s dětmi. A v téhle práci chceme pokračovat,“ řekl premiér.

Babiš asi jednání o brexitu nepovažuje za důležité

Premiér nyní svolává pracovní skupinu ke společnému postupu ohledně brexitu. Jednání se mají účastnit předsedové všech stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. „Já bych byl rád, kdyby Češi měli společnou pozici, kdyby tady neprobíhaly spory mezi vládou a opozicí, a proto se snažím integrovat do toho rozhodování o našich vyjednávacích prioritách, které budeme uplatňovat, i opoziční strany,“ míní Sobotka.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ale místo sebe do pracovní skupiny posílá europoslance a současného místopředsedu Evropského parlamentu Pavla Teličku. Sobotka toto rozhodnutí považuje za chybu. „Já myslím, že to je problém Andreje Babiše. On pravděpodobně ta vyjednávání nepokládá za důležitá, takže se toho nechce účastnit. Myslím si, že to je chyba. Ty věci jsou hodně vážné,“ říká předseda vlády.

„Je to jeho rozhodnutí. Já tu nejsem od toho, abych přemlouval Andreje Babiše a napravoval jeho chyby, které se rozhodne udělat. Bylo by lepší, kdyby na to jednání přišel. Brexit je důležitá věc a týká se to řady našich lidí,“ dodal Sobotka ke schůzce k brexitu, která se má uskutečnit na Úřadu vlády ve Strakově akademii.