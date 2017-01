Společně proti zlu. V Osvětimi přežili ti, kdo si pomáhali, vzpomíná Tomáš Radil

Je přesvědčen, že přežít v koncentračním táboře se mu podařilo hlavně díky tomu, že u sebe v kritických situacích měl společníky, kteří ho jimi provedli. Bylo tomu tak například při selekci před Josefem Mengelem. „On pozoroval chování lidí, body language. (…) My jsme to zahráli takovým způsobem díky chlapci z Podkarpatské Rusi. Pracoval v pile, měl jinou psychologii. Odvážně vykročil a my za ním. Bylo nás pět ve skupině. Mengele už byl v polospánku, to vraždění už ho nebavilo, je to práce pořád dokola, posílat lidi doprava, doleva, jestli bude žít, nebude žít. A probudil se. My jsme se chovali úplně jinak – že máme chuť žít,“ popsal.

Život mu zachránil i vězeň nakažený úplavicí, který Tomáši Radilovi poradil, aby si nelehal na lůžko, kde by se byl smrtelnou chorobou také nakazil. „On splnil jakýsi úkol – že když to nepřežije, má alespoň varovat další lidi. I já dělám to, že varuji další lidi,“ zdůraznil profesor neurofyziologie, který jako jinoch přežil Osvětim.