Pražský IKEM musí být po víkendu evakuován

„Ve 12 hodin jsme se dozvěděli, že došlo k ruptuře teplovodního řadu do IKEMu, z čehož hrozí náhlá ztráta vytápění. V tuto chvíli je situace zvládnuta do té míry, že můžeme zahájit evakuaci řízenou. Přesto je stále možnost, že budeme muset přejít k evakuaci okamžité,“ přiblížil ředitel IKEMu Aleš Herman.

Asi čtyřicítka pacientů je po transplantaci, ty převezme nemocnice v Motole, která je rovněž transplantačním centrem. Třicet pacientů pojme Nemocnice na Homolce a třicet Nemocnice na Bulovce, řekl ministr. Nejtěžší pacienti, kteří jsou například po náročné operaci a kterých je asi 30, v IKEMu zůstanou.

Pokud by teplovod prasknul úplně, ocitl by se IKEM zcela bez tepla. Pro takovou situaci platí plán okamžité evakuace, což znamená, že by institut musel pacienty převézt do 6 až 8 hodin od klíčového okamžiku.

Porucha nastala podle Hermana na potrubí s horkou vodou, které je v hloubce zhruba 4,5 metru. Potrubí se nachází v kolektoru. Na místě je nyní bagr, který se snaží k potrubí dostat. Až se pacienti v pondělí převezou, oprava bude trvat 12 až 48 hodin. Ve čtvrtek by se pacienti mohli vrátit zpět.