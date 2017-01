Sobotka hájil centrum proti hybridním hrozbám: Je potřebné kvůli koordinaci

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám sice vzbudilo pozornost především kvůli svému úkolu reagovat na vybrané dezinformace, které se mohou šířit na Internetu, jak ale připomněl premiér Sobotka, není to jeho jediný úkol. Především má koordinovat opatření proti terorismu. Podle Sobotky je to nutné, protože jednotlivé státní instituce nejsou schopné dostatečně spolupracovat.

„Jde o to, aby byl koordinační orgán, který se bude věnovat široké škále hrozeb, které jsou spojeny s vnitřní bezpečností státu. Jde o oblast terorismu, ochrany měkkých cílů, ale jde také o desinformační kampaně, které nějakým způsobem ohrožují otázku vnitřní bezpečnosti,“ shrnul Bohuslav Sobotka.

Od chvíle, kdy ministerstvo obrany oznámilo, že Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám zřídí, čelí jeho náplň práce kritice. Z různých úhlů se proti němu postavil například prezident Miloš Zeman nebo některé politické strany. Zatímco prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček se pokouší připodobnit CTHH ke komunistickému cenzornímu úřadu, například podle mediálního experta České pirátské strany Giuseppe Maiella je problém s tím, že se centrum snaží konfrontovat nepravdivé informace. „Je vždycky těžké stanovit, kde je pravda,“ poukázal již dříve.

Ministr vnitra Milan Chovanec ovšem tvrzení, že se prostřednictvím CTHH pokouší o cenzuru, odmítá. „Hledali jsme tam s panem premiérem vypínač na Internet. Ten tam není, nikdy být nemůže. Poslední, co chceme, je cenzura,“ řekl. Je však přesvědčen, že upozorňovat na dezinformace je třeba, ačkoli zdůraznil, že ne na všechny. „Nemáme ambici rozporovat každý výrok každého politika. Musí to být informace, které jdou proti státu, jsou natolik závažné, abychom je rozkryli. Nečekejte stovky případů. Podle mě to budou desítky případů za rok,“ shrnul.

Předseda vlády dodal, že se nebude pokoušet přesvědčit prezidenta Miloše Zemana, že se ve svém pohledu na CTHH mýlí. „Prezident má na tu věc svůj názor, vláda má názor jiný. Vláda si nemůže dovolit ignorovat bezpečnostní hrozby, které reálně existují v České republice, kolem České republiky. Vláda je odpovědná občanům a musí si počínat odpovědně v bezpečnostní oblasti. Není to o tom, abychom školili prezidenta,“ uvedl.

CTHH ale již dlouho na svém oficiálním twitterovém účtu nezveřejnilo žádný nový příspěvek, který by upozorňoval na dezinformaci – naposledy 22. prosince. Během ledna vysvětlovalo svoji metodiku při ověřování zpráv a upozornilo například na metodiku ochrany před teroristickými útoky.