Všechny expozice Národního muzea budou po opravách přístupné v roce 2020

Pod magistrálou se hloubí tunel do nové budovy

„Jsme asi v poločase stavby, uplynulo necelých 20 měsíců, co jsme stavbu předali stavební firmě. Je to velice náročná stavba, myslím, že je to jedna z nejnáročnějších staveb, která v České republice probíhá, ať už velikostí, tím, že třetina prací jsou speciální památkářské práce na národní kulturní památce, i tím, že leží ve středu Prahy,“ dodal ředitel muzea Michal Lukeš.

Interiér budovy je kvůli tlumení otřesů obedněný dřevotřískou, muzeem zní sbíječky a venkovním výtahem se vozí lidé i materiál. Z nádvoří lze vidět, jak se pod historickou budovou a magistrálou hloubí podzemní spojovací cesta do Nové budovy. V sálech pracují restaurátoři v typickém záklonu na stropních malbách, práce na venkovních plastikách kvůli mrazu dočasně ustaly.