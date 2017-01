Jak žít v době smogu? Zázvor, vitamíny, hory. A k lékaři, jen pokud je to nutné

V první dny postel a zázvor

Podle primářky plicního oddělení kliniky MephaCentrum v Ostravě Jany Kociánové je v současné smogové situaci také důležité, aby pacienti, kteří onemocní virózou, zůstali několik dní doma a vyléčili se. Pokud přesto přicházejí do ambulancí a čekáren, určitě by měli zvážit použití jednoduché roušky na ústa, která zabrání šíření infekčních nemocí mezi ostatní lidi v okolí.

„Lidé jsou dnes hodně netrpěliví a místo toho, aby pár dní zůstali doma, jdou hned první den k lékaři a myslí si, že se vyléčí okamžitě. Přitom v posteli se zázvorovým čajem a vitamínem C by to mohli vyležet i bez návštěvy lékaře,“ uvedla pro ČT lékařka Jana Kociánová.

„V období smogových situací to platí ještě více, protože už pohyb venku může lehké onemocnění horních cest dýchacích ještě zhoršit.“