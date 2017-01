Marksová: Nejde zrušit dětské ústavy úderem hodiny, klíčová je prevence

Upozornila navíc, že kojenecké ústavy spadají pod ministerstvo zdravotnictví, dětské domovy do tří let zase pod resort školství. „Záleží na těchto dvou resortech a také na krajích, které jsou zřizovateli těchto zařízení, jak se k tomu postaví. Začínám být skeptická, začínám mít pocit, že moje ministerstvo je jediné, které by chtělo nějaké změny,“ řekla Marksová.

Podle ní by se měly dát peníze spíš na prevenci, aby se děti biologickým rodičům odebírat nemusely. „Abychom rodinám, které jsou na pokraji, ale mohou děti za určitých okolností vychovávat, zajistili veřejné dostupné bydlení, tak na to jsme rezignovali a rovnou jsme dali prevence pěstounům,“ zdůraznila ministryně.

Její ministerstvo chce v novele o sociálních službách zavést od příštího roku novou službu pro děti do tří let. „Jsme na to připraveni, ale mám pocit, že ostatní resorty a kraje připraveny nejsou,“ dodala ministryně. Resort školství i zdravotnictví přitom mají v rukou sociální demokraté.

Marksová ale zdůraznila, že cílem není zrušení systému, jen by měl vypadat jinak – naprostá většina dětí by byla v péči pěstounů na přechodnou dobu. V zařízení by zůstávaly těžce nemocné děti a navíc by tato centra poskytovala řadu ambulantních služeb.