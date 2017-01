Pelikán v nejbližších dnech podá stížnost kvůli zrušení verdiktu v Rathově kauze

Už dříve ministr spravedlnosti Robert Pelikán prohlásil, že se podle něj v případu nestaly procesní vady, o nichž vrchní soud mluví.

S důvody zrušení rozsudku nesouhlasí ani státní zástupci. Pražské vrchní státní zastupitelství se domnívá, že rozhodnutím byl porušen zákon. Před koncem minulého roku proto avizovalo, že návrh stížnosti připraví a předá k posouzení ministerstvu spravedlnosti. To nyní potvrdilo, že se stížnost pro Nejvyšší soud dopracovává.

„Nedělal bych to, kdyby to bylo čistě akademické,“ podotknul Pelikán. Ačkoliv přiznává, že to nemá přímý vliv, tak to podle něj nepochybně změní situaci pro krajský soud, že ačkoli bude muset znovu rozhodnout, tak pokud Nejvyšší soud stížnosti vyhoví, těžko může být krajský soud vázán právním názorem vrchního soudu, jestliže o tomto názoru Nejvyšší soud řekne, že je nesprávný.