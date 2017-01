Vyšší přídavky i mateřská a výhody pro nesezdané páry, plánuje Marksová. Lidovci ale zuří

Podle lidovců je ovšem nová definice rodiny špatná a s koncepcí nesouhlasí. „V podstatě říkají, že když dva lidé spolu žijí, tak už to je rodina. A s tím my zásadně nesouhlasíme,“ kritizuje šéf lidovců Pavel Bělobrádek.

Naopak ekonomický expert komunistů Jiří Dolejš není proti: „Podstatný je stabilní svazek lidí, kteří se starají o děti. To, zda na to mají papír, nebo ne, nepovažuji za podstatné - nežijeme ve středověku.“

„Je důležité, aby byly respektovány všechny formy soužití včetně manželství, nikoliv jako současná koncepce, která poškozuje manželství,“ kritizoval v Událostech místopředseda lidovců Jan Bartošek a pokračoval: „Kdyby se ministerstvo zachovalo tak, že bude vycházet ze Škromachovy koncepce rodinné politiky z roku 2005, dále z Nečasovy z roku 2008, tu aktualizovalo, tak jsme mohli krásně pokračovat, protože ty koncepce jsou kontinuální, smysluplné, pečující o rodinu.“

Podle lidovců nemají být dávky plošné

Podle koncepce by si rodiče finančně významně polepšili. Vzrůst má totiž jednak rodičovská, která je teď ve výši 220 tisíc korun. Podle představ ministerstva práce by ale měla být minimálně 250 tisíc korun vysoká. To by prý přimělo chodit na rodičovskou i muže. Náklady resort vyčíslil na tři miliardy korun.

Ženy na mateřské by pak podle návrhu měly dostávat 75 procent základu svého příjmu místo nynějších 70 procent. Do základu by se navíc měla započítat větší část výdělku. Porodné by se pak vyplácelo podle plánu na každé dítě: na první dítě 17 tisíc, na druhé 15 tisíc a na třetí a další 13 tisíc korun. Dohromady by to ročně vyšlo na asi 2,5 miliardy.

K tomu se mají zdvojnásobit přídavky na děti: podle věku dítěte by se nově vyplácely ve výši 1000, 1200 a 1500 korun. „Přídavky na děti se už dávno neměnily a mírný nárůst by tam mohl být,“ přitakává ministr financí Andrej Babiš (ANO). Navíc by se rozšířil okruh rodin, které na přídavky dosáhnou: nově by byla hranice 3,5násobek životního minima. To by vyšlo na další dvě miliardy.

Jenže i tady mají lidovci velké výhrady: dávky podle nich nemají být plošné: „Chce zničit všechno, čeho tato vláda dosáhla: to znamená, aby se nepodporovali ti, kteří si z rození dětí udělali živnost, ale aby se podporovaly pracující rodiny s dětmi,“ apeluje Pavel Bělobrádek. Ministryně Marksová ale kontruje, že jde především o podporu pracujících rodičů.

Návrh znovu počítá s výhodnými novomanželskými půjčkami

Ministerstvo chce měnit i daňové slevy: místo na manželku či manžela by se mohla zavést nová sleva pro pečující nebo zvednout daňová sleva na dítě. Skoro polovina dětí se totiž rodí mimo manželství – jenže samoživitelky pochopitelně slevu na manžela neuplatní. Skoro čtvrtina manželských párů, která slevu uplatňuje, zase nemá děti.